Eesti filmide kinotulu kasvas ligi viie miljoni euroni

Vaatajanumber koos välismaiste filmidega ulatus mullu 3 685 522 külastuseni ning kassatulu oli 21 798 820 eurot. Eesti filmide turuosa moodustas kogu vaatajaskonnast 23 protsenti ning kassatulust 22,3 protsenti.

Aasta varem, 2018. aastal, oli Eesti filmide külastuste arv 648 585 ning kassatulu 3 351 026 eurot. Kokku oli kinokülastusi 3 631 221 ja kassatulu 20 630 321 eurot, nii et ka need numbrid on taas kasvanud ja kinobuum Eestis läheb endiselt ülesmäge.

"Suurepärane tulemus, mis võiks muutuda tavaks. Skandinaavias, aga ka Leedus ja Poolas, on tavaline, et kodumaise filmi turuosa on veerand kogu kinokülastajate arvust. See näitab, et film on tugev," ütles Eesti Filmi Instituudi (EFI) juhataja Edith Sepp. "Ka Eesti kinovaatajatele läheb korda kodumaine film ja maine on kõrge. Selleks, et seda säilitada peaks eesti filmi tootmisrahastus olema sama suur kui EV100 filmiprogrammi raames. Tegijad on endale pandud lootusi igati õigustanud ja seda peaks oskama väärtustada."

Keskmine kinopileti hind ulatus mullu 5,91 euroni ning aastane kinokülastuste arv keskmiselt ühe elaniku kohta oli 2,78. Aasta varem ehk 2018 oli keskmine piletihind 5,7 eurot ja per capita 2,75 (võrdluseks, aastal 2014 olid näitajad vastavalt 4,9 eurot ja 1,97 külastust keskmiselt elaniku kohta).

2019. aastal oli kinolevis kokku 427 filmi, neist 313 uut ja 114 vana linateost. Eesti filme oli levis 57, millest uusi filme oli 29 ja 28 vana.

Mullu vabariigi aastapäeva paiku esilinastunud ja USA filmiakadeemia auhindade Oscarite lühivalikusse pääsenud EV100 suurfilm "Tõde ja õigus" kogus kinodes 267 588 vaatajat, mis on taasiseseisvunud Eesti kinopubliku ülekaalukas rekord.

2019. aasta kinolevi esikümnesse jõudis neli kodumaist linateost. Esikohal on "Tõde ja õigus", kinolevi vaieldamatu liider (267 588 vaatajt) ja lisaks veel "Klassikokkutulek 3" (2. koht, 122 146 vaatajat), "Ott Tänak: The Movie" (7. koht, 96 232 vaatajat) ning "Vanamehe film" (10. koht, 86 649 vaatajat).

Aasta algul esilinastunud animafilm "Lotte ja kadunud lohed", mis samuti oli osa EV100 programmist, jäi esikümne alla, tuues kinodesse 76 745 külastajat.

"Kui mullu oli esikümnes kolm Eesti filmi – asi, millest olime unistanud aastaid –, siis leida 2019. aasta esimese 11 filmi seast viis kodumaist filmi on lihtsalt vaimustav," ütles Sepp.