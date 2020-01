Kristjan Randalu teeb peaaegu maailmatuuri

Kristjan Randalu uue aasta jaanuar ja veebruar on väga töised ning esinemistest pingul – ta astub üles viies erinevas programmis eri ansamblitega, kahe kuu jooksul üheksal maal USAst kuni Venemaani. Kontserte tuleb kokku kahekateist.

Neil kahel kuul esineb Randalu kõige rohkem Petros Klampanise trio koosseisus. Esimesed kontserdid leidsid aset USAs New Yorkis ja Denveris ning mitmed on veel ees. New Yorkis elava kreeka muusiku, bassivirtuoosi Klampanise trios mängib praegu kolmandana Kristjan Randalu noorpõlvekaaslane, Poola päritolu multiinstrumentalist ja trummar Bodek Janke. Uue aasta esimese kontserdi tegid nad 10. jaanuaril New Yorkis Winter Jazzfest'il Zürcher Gallerys, kaastegev Haitilt pärit USA löökpillimängija Obed Calvaire. 14. jaanuaril mängis trio USAs Colorado osariigi pealinnas Denveris superjazzklubis Dazzle, ka siin oli neil kaastegev löökpilliartist, jaapanlane Keita Ogawa.

Tuleb kindlasti mainida kui tunnustust Eesti muusikule, et 17. jaanuari keskpäeval andis Kristjan Randalu Denveris ka meistriklassi, kutsutud sealse ülikooli kuulsasse muusikakõrgkooli Lamont School of Music. Meistriklass leidis aset Robert ja Judi Newmani kunstikeskuses. Lamonti muusikakoolis toimub ennenägematu mahuga ning harukordsete võimalustega õppetegevus koos kursuste ja meistriklasside ning kontsertidega, kuhu pidevalt kutsutakse tippmuusikuid kogu maailmast. Tegemist on kooliga, kus Martin Kuuskmann töötab fagotiprofessori kt ning kammermuusika osakonna juhatajana. Kuuskmann ja Randalu on välja andnud sh ühised heliplaadid 2008. ja 2010. aastal ("Nonstop", firma ERP). "Nüüd Denveris tehtud meistriklass ja meie kontsert olid igati sisukad ja produktiivsed muusikalised kohtumised," ütleb Randalu, kes on ka ise elanud aastaid New Yorkis ning tuttav sealmaisete muusikaoludega.

Pühapäeval, 19. jaanuaril astusid Kristjan Randalu ja Petros Klampanis üles vaid duona, nende kontsert toimus New Yorki džässiklubis Drom uuel kahepäevasel üritusel 4th Mediterranean Jazz Festival. Seejärel sõitis Randalu tagasi Eestisse: 25. ja 26. jaanuaril mängib ta Tanel Rubeni kvinteti koosseisus, kontserdid Tartus Eesti Rahva muuseumis Jakob Hurda saalis ning järgmisel päeval EMTA kontserdisaalis, kaastegev on Kadri Voorand. Need on mitme tugeva loomingulise jõu ühisettevõtmised ning kujunevad kindlasti põnevateks. Koos tähistatakse ka trummar Tanel Rubeni 50. sünnipäeva, juubelipäev on just 24. jaanuaril.

Jaanuarikuu lõpul mängib Petros Klampanise trio samas koosseisus: 28. jaanuaril Pariisi klubis Sunside, kus nad tutvustavad oma plaati "Irrationalities" Vahemere- ja Balkanimaade muusikast; 31. jaanuaril esinetakse aga Klampanise sünnimaal Kreekas Heraklioni festivalil Jazz in Progress.

Vahetult järgneb trio reis Venemaale viie kontserdiga 2.-6. veebruarini, kus Klampanis esineb ilmselt esmakordselt. Kahel esimesel päeval mängitakse Moskvas Igor Butmani klubis (mõlemal päeval kahe sessiooniga), 4. veebruaril Jekaterinburgi festivalil linna esimeses professionaalses džässiklubis Ever Jazz (samuti kaks sessiooni) ning 5. ja 6. veebruaril Tšeljabinskis festivalil Bunny Burrow.

Väärib meenutamist, et seekordsel Jõulujazzil esines Klampanise trio ka Tallinnas, see sündis 9. detsembril EMTA uues kontserdisaalis.

Vaid kaks päeva jääb Kristjan Randalule ülesõiduks Norrasse, kus ta ühineb Trygve Seimi ansambliga, 8. veebruaril mängitakse juba tuttavat kava "Helsinki Songs" ansamblijuhi enda loomingust Moss'i kultuurihoones Kryssoveri džässifestivalil.

Ning nüüd jõutakse juba Šveitsi ja Itaaliasse. Kahel päeval, 12. ja 14. veebruaril on Kristjan Randalu peategelaseks oma plaadikava "Absence" tutvustamisel, koos kitarrist Ben Monderi ja trummar Markku Ounaskariga – Luganos raadio- ja telestuudio RSI Rete Due mainekas sarjas "Tra jazz e nuove musiche" (kontsert läheb otse-eetrisse), ning Milanos Francescano kultuurikeskuses, alles teistkordsel Rosetum Jazz Festivalil. Nende 2017 moodustunud kolme maa, Eesti-USA-Soome triot saadab siin rohke reklaam.

Vaadeldavat pingsat loomingulist perioodi jäävad Randalu jaoks lõpetama kontserdid veebruari kolmel viimasel päeval tema kauase kaaslase Bodek Janke hiljaaegu moodustunud kvartetis, kus Janke uue plaadi tutvustamise puhul esinevad veel põnev Namiibiast pärit Belgia naisvokalist Shishani Vranckx ning mõlema mehe varasemgi kaaslane inglise bassist Phil Donkin. Kava kannab nimetust "Bodek Janke – Song", kontserdid Šveitsis Baseli džässiklubis Birds Eye, Saksamaal Lörrachi klubis Jazztone ning veebruari lisapäeval kolmanda ülesastumisena samuti Saksamaal Villingeni džässiklubis.

Meil oleks veel meenutada armsaid aastalõpukontserte 30.--31. detsembril Eestis Jõhvis ja Tallinnas, kus koos Tallinna kammerorkestriga astus üles kogu Randalude pere interpretatsiooniline kolmik – pianist-helilooja Kristjan, vioolamängija Liisa ning nende isa, pianist ja klaveriprofessor Kalle Randalu, kavas Mozart ja Kristjan Randalu.

Just neil päevil on toredasti saadaval Kristjan Randalu esinemine 2014. aastal Skoda Jazz Festivalil Brüsseli kultuurikeskuses Flagey, Tuneesia muusiku Dhafer Youssefi ansambli koosseisus kavas, kus kanti ette Youssefi süit "Birds Requiem". Mezzo TV annab selle tunniajalise salvestuse eetrisse 13. jaanuarist kuni 13. veebruarini kokku üheksal korral. Salvestuse režissööriks on Jean-Pierre Zirn, ees on veel kuus võimalust: 26. I kell 1.50, 27. I kell 6.30, 29. I kell 0.35, 1. II kell 4.00, 9. II kell 12.30 ning 13. II kell 21.40.