Rotterdami filmifestivalil on esindatud ka Eesti filmitegijad

Kolmapäeval alanud Rotterdami filmifestivalil on ka üks Eesti koostööfilm – Rootsi noore režissööri Carl Olssoni "Samal ajal Maal", mis on valminud koos Allfilmiga.

Noore Rootsi filmitegija Carl Olssoni "Samal ajal Maal" on valminud koostöös Allfilmiga, filmi helikunstnik oli Horret Kuus ja filmi muusika kirjutas Sten Šeripov. "Samal ajal Maal" on sissevaade nende inimeste ellu, kelle töö on tegelda surnukehadega.

Olsson ütles, et filmi idee tuli sellest, kui ta nägi, et sedavõrd eksistentsiaalse varjundiga töö juures räägivad inimesed ikka väga argipäevastest asjadest.

"See kontrast oli väga huvitav ja andis mulle uusi küsimusi, nagu et kas minu suhtumine surma on kuidagi liialdatud või on meie ühiskonna suhe surma kuidagi kummaline, sest surm on ühelt poolt füüsiline, samas ka triviaalne ja loomulik, sest me kõik ju sureme," märkis Olsson.

Filmi kunstilist stiili võib võrrelda Roy Anderssoni või Ulrich Seidli loominguga, kelle eeskuju ja mõju noor autor ka tunnistab.

"Mulle väga meeldib tema filmide õhustik, kuid me töötame erinevatel tasanditel – tema tööstiil on väga teatraalne, lavastuslik, kõik on väga täpselt paika pandud ja ette kirjutatud. Näiteks dialoogid, mille mina jätan osatäitjate endi lahendada. Püüan saavutada võimalikult autentset lahendust, dokumentaalsest vaatepunktist," lisas ta.

Olssoni järgmine projekt käsitleb naftapuuraugu töölisi Põhjamerel. Tema sõnul on veel vara öelda, kas ka sinna projekti on plaanis kaasata Eesti filmitegijad.

"Praegu on veel vara öelda, sest me pole oma produktsioonifaasis veel sinnani jõudnud, kuid oleks väga tore, kui saaksin sinna kaasata ka oma Eesti partnereid või kedagi neist, kellega selle filmi juures koostööd tegin. Nii et hea meelega tuleksin taas Tallinna ka oma järgmise projekti tarvis," tunnistas Olsson.