Kristian Taska: Eesti film on langenud majanduslikku auku

Režissöör Ergo Kulla romantiline komöödia "Talve" jõuab ekraanile täpselt 50nd aastat pärast "Kevade" esilinastumist, vahendas "Aktuaalne kaamera". Loo käivitab Arno Tali poja naasmine kodutallu, mis põhjustab armukolmnurga. Produtsent Kristian Taska sõnul oli eesmärk teha helge film, kus on noorte mured ja rõõmud ning sealjuures tõmmata ka vanade tegelaste otsad kokku.

Taska sõnul on Eestis ainult erakapitalil põhinevat filmi keeruline teha. "Ütleme siis nii, et tootjal on nuga rohkem kõril kui muidu," sõnas ta ja mainis, et tegelikult on publik väga tähtis. "Kui sul on veel tegelikult võimalik rahaline miinus või võlg kaela saada, siis on see eriti tähtis," mainis ta.

"Nüüd, kui need kolm ilusat aastat EV100-st, kui filmil oli rohkem rahasüsti taga, on möödas, on Eesti film jälle kukkunud sellisesse majanduslikku auku," tõdes Taska ja kinnitas, et järjekord filmi tegijate puhul, kes tahaksid saada riigi tuge, on nii pikk, et see kipub juba minema järgmisesse ja ülejärgmisesse aastasse.