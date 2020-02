Marika Vaarik: tahtsin teha näituse ilma tugeva sotsiaalse kokkupuuteta

"Oleme koostööd teinud ka enne, kümme aastat tagasi, kui Marika oli pabernuku kujul, keda ma pildistasin ning sellest sündis video," selgitas kunstnik Flo Kasearu ja lisas, et sarnaselt kümne aasta taguse näitusega toimub ka uue väljapaneku tegevus väikeses poes. "Kunstnikuna olen seda meelt, et ei taha teha samas galeriis näituseid, mind huvitavad uued ruumid, uued inimesed ja läbi selle otsingu leidsin kuraatoriks Marika."

"Näituse tegevus toimub väikeses poes ja selle peategelaseks on poeomanik ehk minu ema, kes pani poe kinni ja töö kadus sellega ära," avas näituse sisu Kasearu ja lisas, et kui ta Marikale pakkumise tegi, siis oli tal samamoodi äsja töö lõppenud. "Ideeliselt sobis ta näitust kureerima, sest ta oli ise parasjagu samas seisus."

"Kui ma ütlesin Flole jah, siis oli mul teatriga lõpparve, teater NO99 lõpetas tegevuse ja ma ei teadnud, mis minust edasi saab," selgitas Vaarik ja rõhutas, et ta ei otsinud midagi, vaid nautis vaba aega. "Nii otsustasin vahepealse aja täita Flo näitusega, tundsin ennast väga hästi, sest sain aja maha võtta, olen järjest nii palju aastaid tööd teinud."

"Vahepeal mõtlesin, et teeks hoopis midagi muud, selline mõtlemine on väga tervistav," lausus Vaarik ja tõdes, et tahtsin teha midagi, kus ei oleks nii tugevat sotsiaalset kokkupuudet. "Mõttest käis läbi ka aiandisse, taimede juurde minek, tekkis tahtmine kohtuda kellegi teisega, mingi muu liigiga."