Kirjanduspreemia nominent Piret Kuusk: ehk toob see teos noori füüsika ja teadusfiloofia juurde

""Aegruum" koosneb minu viimase neljakümne aasta kirjutistest, mis ei ole teaduslikud, kuigi olen teadustöötaja," selgitas Piret Kuusk, kelle erialaks Tartu Ülikooli füüsikainstituudis on teoreetiline gravitatsioonifüüsika. "Aga see raamat sündis sellest, et nii kaua kui ma meie kodu mäletan, on see alati olnud ääreni raamatuid täis, ja juba enne kooli sattus minu kätte selline raamat nagu "Päikese perekond", ilmunud aastal 1947, mina hakkasin seda lugema võibolla viis aastat hiljem. Kui palju ma seda lugeda oskasin, ma ei mäleta, aga see oli mu lemmikraamat kaua aega. Siin räägiti astronoomiast. Esimeses-teises klassis ma olin täiesti kindel, et minust saab astronoom."

Keskkooli algul jõudis Piret Kuuseni Albert Einsteini ja Leopold Infeldi "Füüsika evolutsioon". "Täiesti vapustav raamat, ja mind tõidki füüsika juurde raamatud," lausus Kuusk.

Esimese oma populaarteadusliku artikli kirjutaski Piret Kuusk 1979 Albert Einsteini 100. sünniaastapäevaks. Järgnesid teadusartiklid Horisonti, teadusfilosoofilised artiklid Akadeemiasse, filosoofiaartiklid väljaannetesse Studia Philosophica Estonica ja Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum jm.

Piret Kuuse sõnul on tema artikleid ilmunud üpris marginaalsetes kohtades: "Vahet pole, kas koht on marginaalne või mittemarginaalne, tähtis on asja sisu. See raamat on aga lootusrikkalt mõeldud sellele, et võibolla on Eestis veel raamatukeskseid noori inimesi, kes hakkavad huvi tundma ka nii füüsika kui teadusfilosoofia vastu."