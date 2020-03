"Nomineerimine tuli mulle mõnevõrra üllatusena, sest reisiraamatud tihti ei jõua sellise tähelepanuni. Olen ise ka teadlik, et mul õnnestus päris korralik raamat kirjutada," rääkis nominent ja lisas, et see raamat räägib kolmest Aafrika riigist – Ugandast, Botswanast ja Sambiast. "Mul on õnnestunud neid mitu korda külastada. Saan reisijuhina tagasi pöörduda sellesse riiki, kus ma olen juba käinud."

Autor tõdes, et mitmekordne riikide külastamine on raamatumaterjali muutnud tummisemaks. "Need küsimused, mis turistil tekivad, saavad hiljem vastuse – siis tekivad uued küsimused. Raamat räägib päris palju ka loodusest ja keskkonnast," avas teose sisu Kuresoo.

"Kui mõelda, et inimesed on praegu lennuhäbis ja lennuhirmus, siis minu jaoks leevendab lennuhäbi see, et Aafrika huvitavat loodust võibolla ei olekski, kui seda turistid ei külastaks," tõdes ta ja lisas, et turismil on väga suur jõud, mis hoiab olulisi loomaliike elus, sest ka Aafrika on inimese poolt üles haritud ja metsikule loodusele on seal kohta küllalt vähe.

"Mul on hea meel, et olen saanud keskkonnasõnumi kirjutada raamatusse, mis ei ole tugevalt manitsev. Nooremana pühendasin palju energiat sellele, et teha meeleheitlike üleskutseid looduse ja keskkonna kaitseks. Nägin, kui vastuvõtmatule pinnasele see enamasti langes," rääkis Kuresoo. "Ma tean, et need asjad on maailmas muutunud – üks Stockholmi koolitüdruk on suutnud mõjutada olulisi inimhulki, tänu millele mõeldakse sellele aina enam."

Autor tõdes, et keskkonnateema on raamatus olulisel kohal lisaks looduspiltidele ja lustakatele reisilugudele.