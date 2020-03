Kirjanduspreemia nominent Mati Sirkel: teoses tegeletakse väärtuste kao analüüsiga

"Hermann Broch sündis aastal 1886 ja suri 1951. aastal. Tema elukäik oli harva esinev. Sündis ta Viinis, sai seal tekstiiliinseneri hariduse. Huvi pööras tal mujale – hakkas kõike muud uurima ja ennast ise harima," tutvustas teose autorit tõlkija.

Aastal 1927 tegi Broch elupöörde ja läks vabakutselise kirjaniku elu riski peale. "Teda kutsus sellist pööret tegema raamat "Kuutõbised". Aastal 1927 oli ta juba 41-aastane ning ärkas alles siis kirjanikuna. Tema peateoseks jäigi "Kuutõbised", mis ilmus 1931. aastal," rääkis Sirkel.

Tegemist on kolme romaaniga, mis on omavahel seotud mitte ainult läbivate tegelastega, vaid märksa rafineeritumalt. "Esimese romaani "Pasenow" tegevus toimub aastal 1888, teise raamatu tegevus toimub 1903. aastal ning kolmas "Huguenaus" toimub aastal 1918. Nendest kolmest perioodist on ta võtnud välja tüüpfiguuri, et nende kaudu kujutada, mis moodi ühiskonna väärtused muutuvad ja lagunevad."

"Võib öelda, et selle teose puhul on tegemist väärtuste kao analüüsiga läbi kolme perioodi ja kolme tegelase näitel. Tulenevalt sellest, et raamatus analüüsitakse väärtuseid, arvan, et see on ka praegusel ajal väga aktuaalne – mille muuga me siis praegu maadleme kui väärtuste olemasoluga," avas teose sisu tõlkija.

Brochi fenomen oli eriline selle poolest, et ta polnud mitte ainult ilukirjanik, vaid ühtlasi ka filosoof-teadlane, lausus Sirkel. "Kui panna tema kogutud teosed kõrvuti, siis mahud jäävad küllaltki üksteise lähedale. Selle raamatu puhul on eriline see, et ta on esitanud oma läkituse kahel tasandil. Esiteks ilukirjandusliku romaani kujul ja teiseks on ta kolmandas köites põiminud sisse kümme traktaati."

"Autorile pidi jääma õigus – tookord ei leidnud see raamat väärilist vastukaja. Broch oli kolleegide seas väga hinnatud ning ta käidi välja ka Nobeli auhinna kandidaadina," rääkis Sirkel teose autorist ja lisas, et ületöötamise tagajärjel lõppes Brochi elu äkilise surmaga.