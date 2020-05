Filmistuudio Universal kinnitas, et uue "Arminäo" ("Scarface") filmi lavastab auhinnatud linaloo "Kutsu mind oma nimega" ("Call Me By Your Name") režissöör Luca Guadagnino. 2018. aastal tegi Guadagnino uusversioon ka Dario Argento legendaarsest giallo'st "Suspiria".