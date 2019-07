Luca Guadagnino toob kinolinale "Kärbeste jumala" uusekraniseeringu

Filmi "Kutsu mind oma nimega" režissöör hakkab töötama stsenaariumiga, mille on raamatu põhjal kohandanud Nicole Perlman ja Geneva Robertson-Dworet. Mõlemad stsenaristid on teinud varem koostööd filmide "Kapten Marvel", "Galaktika valvurid" ja "Tomb Raider" juures, vahendab Consequence of Sound.

Warner Bros on üritanud projekti käima saada alates 2017. aastast, mil see esimest korda avalikustati. Tollal olid projektiga seotud režissöörid ja stsenaristid Scott McGehee ning David Siegel ja kavas oli kaasata uusversiooni ainult naisnäitlejad.

1954. aastal ilmunud raamat jälgib hüljatud saarele sattunud Briti poistekampa ja seal lahtirulluvat katastroofi. Goldingu teost on varem ekraniseeritud kolm korda – 1963. aastal tegi seda Peter Brook, 1975. aastal Filipiini režissöör Lupita A. Concio ja 1990. aastal Harry Hook.