Selgusid järgmised portreefilmide konkursi võiduideed

Konkursile laekus 15 filmiideed, mis peegeldavad Eesti kultuurimaastikul tegutsejate spektrit.



Žürii liikme, Eesti Filmi Instituudi dokumentaalfilmide eksperdi Filipp Kruusvalli sõnul oli tegu kõrgel tasemel konkursiga, mis paistis silma eriilmeliste, intrigeerivate ja mänguliste ideekavandite poolest.



"Esilekerkivalt olid esindatud muusikavaldkonna säravad tegijad, samuti teater ning üllatuslikult, ent igati teenitult ka toidukunst. Lugude põhifookus keskendub sel korral lisaks väljapaistvate isiksuste säravale küljele julgemalt ka varjupoolele ja läbikogetud väljakutsetele," märkis Kruusvall.



Žüriisse kuulunud ETV peatoimetaja Marje Tõemäe lisas, et projekt on näidanud olulisust Eesti kultuuripärandi loomisel ja hoidmisel. "Filmid on väga hästi vastu võetud nii kinodes kui ka teleekraanil, mis tähendab, et filmide mõju on märkimisväärne."

Tõemäe sõnul on oluline panus siin nii portreteeritavatel kui ka filmide autoritel, kes kõnetavad tänases päevas ja aitavad hoida meie kultuurilugu pikemas ajaperspektiivis.



Valituks osutusid järgmised tööd:

"Lydia Rahula" (Sterotek, režissöör Tarvo Mölder)

"Teatrihull. Evald Hermaküla" (Allfilm, režissöör Maria Avdjushko)

"Kukerpillid" (Axelaberg, režissöör Raimo Jõerand)

"Chef D.D. - Eesti kokakunsti suursaadik. Dimitri Demjanov" (Menufilmid, režissöör Kaido Veermäe)

"Marju Länik" (Kriim, režissöör Urmas Eero Liiv)

Tänavuse konkursi žüriisse kuulusid Tristan Priimägi (Eesti kultuurkapital), Filipp Kruusvall (Eesti filmi instituut), Kiur Aarma ja Marje Tõemäe (Eesti rahvusringhääling).



Portreefilmid valmivad 2021. aasta lõpul, kinno ja ETV ekraanile jõuavad need 2022. aasta jooksul.



Portreefilmide varasemate konkurside tulemusena on publiku ette jõudnud filmid näiteks Kalju Komissarovist, Vello Salost, Peep Puksist, Marju Lepajõest, Konstantin Vassiljevist jt. Värskeimatena esilinastusid sel sügisel portreefilmid David Vseviovist ja Leonhard Lapinist. Valikut varasematest filmidest näeb ERR kultuuriportaalist ja veebikanalis Jupiter.