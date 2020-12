Galerii ja treiler: veebis esilinastub jõulufilm "ULF ehk kas ma olen olemas?"

Avandi kehastatud ULF on juba 14. aastat jõulumees ja koos oma näitlejast abikaasaga on ULF toonud rõõmu paljudele lastele ja peredele. Sel aastal tulevad aga jõulud teistmoodi ja ULF peab pühad üksi veetma. Alla anda ta aga ei taha – tema religioon on jõulud ja ULF teab, et ta peab tooma rõõmu, sest kui ka tema nüüd alla annab, on muutus lõplik kõigi jaoks.

Lisaks Avandile teevad filmis kaasa ka näiteks Jan Uuspõld, Gerli Tiganik, Heidi Tüür ja Mathias Kermes.

Äsja ilmus ka filmi treiler: