Fahle galeriis on väljas Sandra Jõgeva 20 aastat tagasi valminud maalid

Poolabstratksed teosed, mis flirdivad pisikeste figuuridega, on ühest küljest inspireeritud kunstniku ema Malle Leisi loomingust, vahendas "Aktuaalne kaamera". Teisalt aga viitavad ajastule omasele mängulisususele ja tavale põimida klassikalistesse maali-tehnikatesse erinevaid materjale.

Kunstnik Sandra Jõgeva sõnas, et näitusel on väljas tööd, mis pärinevad aastatest 1997-2004. "Ma olen positiivselt üllatunud, sest näen neid maale nüüd hoopis teise pilguga," ütles ta ja mainis, et praegu tunduvad need maalid talle isegi paremad.