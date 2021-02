Juhan Ulfsak: teater pole ühe- või kahedimensiooniline asi

Juhan Ulfsak kinnitas, et ta tunneb lavastaja Kertu Moppelit juba ammu. "Ma hakkasingi mõtlema, et me tunneme nii kaua, aga me polegi midagi koos teinud peale kõrtsides istumise ja teoretiseerimise," mainis ta ja lisas, et "Mefistost" rääkis Moppel talle juba aastaid tagasi.

"Selle teose lugu on huvitav, sest peategelane Hendrik Höfgen on päriselt elanud inimene ja Klaus Mann vihkas teda, ta kirjutas selle romaani, aga ei sallinud tegelikult teda," selgitas ta ja tõdes, et see on pigem lugu konformismist. "Nii palju paralleele võiks tuua meie nõukogude ajaga või millega iganes."

"Teater ei ole ühe- või kahedimensiooniline asi," mainis ta ja tõi välja, et lava on selline koht, kus ükskõik kui hea teoreetiline mõte, kirjandus või ka näitleja enesereflektsioon ei hakka tööle, kui seda ei toeta mitmed asjad, mis vahel õnnestuvad ja vahel ei õnnestu. "Ega seal keegi tarkust kuulutamas ei käi või teoretiseerimas, aga on mõningad teemad või asjad, mida on huvitav jagada või nendes olla kaks ja veerand tundi."

