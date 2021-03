Märt Pius toob suvel lavale dopingust rääkiva teatritüki "Ujuja"

Näidend "Ujuja" annab inimliku sissevaate dopinguteemasse – kuidas see mõjutab eri pooli nii spordis kui elus, puudutades elulisi tahke, mida ajaleheveergudel tavaliselt ei näe.

kui ma võidan,

siis võidad sina ka,

ja kui ma võidan suurelt,

siis võidad sina suurelt

(Lucas Hnath, "Ujuja")

Tippujuja Paul, keda lavastuses mängib Tõnis Niinemets ei räägi palju, ent üritab auga välja tulla olukorrast, kus tema klubi külmkapist leitakse dopingut, millega seoses satuvad ohtu tema kohe algavad olümpia katsevõistlused ning potentsiaalne leping suursponsoriga.

"Ujuja" on Piusi sõnul kaugel muljest, justkui oleks doping üks äge asi. "See teema on selles näidendis päriselt targalt läbi vaieldud. Mis see doping on, mida ta annab ja mida ta teeb. Mis on head ja vead. Ning mida ta inimeste ja inimsuhetega teeb," selgitas ta.

"Samas kui lavastajana näen ma tükis kui sellises üsna palju koomikat, siis minu tipptasemel ujumisega tegeleda üritanud vennapoeg seevastu hoopis traagikat. Noore sportlase seisukohast on see tükk väga kurb," lisas Pius.

"Ujuja" ongi oma põhilises kahe venna lugu, seisab sisukirjelduses. Pauli advokaaditaustaga vanem vend, keda lavastuses mängib Uku Uusberg, üritab spordiagendina seista oma noorema venna õiguste eest, ent põrkub kokku Pauli treeneriga (Alo Kõrve), kes tõelise vana kooli mehena võitleb oma spordi puhtuse eest, tahtmata samas kaotada oma tõenäoliselt elu parimat võimalust õpilane olümpiale viia.

Olukorda ei tee kergemaks Pauli tunded füsioterapeudi vastu (Steffi Pähn), kellel on keelatud ainetega seoses must minevik. Situatsioonis, kus kõigil pooltel on Pauli olümpialepääsust midagi võita ja tema eemalejäämisest kõvasti kaotada, koorub välja spordi karm reaalsus: mis maksavad sellisel hetkel sugulussidemed, lojaalsus, armastus?

Kahe venna loo paneb järgmisel suvel lavale Märt Pius. Lava- ja valguskunstnikuna astub üles Kristjan Suits. Spordiloo on tõlkinud Kinoteatri dramaturg Paavo Piik.

Etendused toimuvad 18. (esietendus), 19., 20., 21., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. juulil ja 1., 2., 3. augustil 2021 algusega kell 19 Sakala 3 teatrimajas.