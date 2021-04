Märt Pius: "Ujujat" lugedes tundsin esimest korda, et tahan end lavastajana proovile panna

"Ma olen varem materjale lugenud küll, aga nüüd esimest korda tekkis selline tunne, et tahaks teha, tahaks proovida. Võib olla see äratundmine on jah selline, mis on esmakordselt juhtunud," rääkis Pius kultuurisaates "OP".

Ta lisas, et viimase aja sündmusi arvestades on tegemist väga aktuaalse teemaga.

"Eks doping üleüldse on viimase kümne aasta kontekstis suht ajatu teema. Ikka ja jälle ta kerkib maailma eripaigus üles ja kellegi kahjuks, meie õnneks on see langenud niimoodi, et juulikuus on ta vägagi aktuaalne, sest siis on loodetavasti olümpiamängud," sõnas Pius.

Lucas Hnathi eesti keelde tõlgitud näitemängu luges läbi ka spordibioloog Kristjan Port, kelle sõnul on näidend esialgu üsna spordikeskne, ent muutub tasapisi ka aina inimlikumaks.

"Seal tuleb esile inimlik hirm, inimlik ahnus, inimlik teadmatus ja ootamatused, mis kombineeruvad lõpuks osaliselt vihaks ja siis idealismiks. Selles suhtes see on minu meelest küllaltki realistlik," rääkis Port.

Ta lisas, et samas mõned asjad on näidendis ka lihtsustatud ja natuke üle dramatiseeritud. Näiteks sööb näidendi peategelane kogu aeg porgandeid, ent tegelikult see sportlaste seas nii hinnatud toit ei ole.

Etendused toimuvad juulis ja augustis Sakala 3 teatrimajas.