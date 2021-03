Päeva video: Brockhamptoni ja Danny Browni koostöölugu "Buzzcut"

Kuigi Brockhamptoni ja Danny Browni koostöös valminud "Buzzcut" on loo enda mõttes pigem lahja, on singlile valminud visuaal pööraselt intensiivne kogemus, mis retsib nägemismeelt kõikvõimalikel viisidel.

Ameerika räpikollektiivist Brockhampton polnud ammu midagi kuulda olnud. Kuigi maikuus avaldasid nad käputäie uusi lugusid, olid need nädalaga ka avalikest kanalitest kadunud ning seni oli jäänud nende viimaseks ametlikuks väljalaskeks 2019. aastal ilmunud stuudioalbum "Ginger".

Pärast pikemat eetrivaikust ilmus lõpuks "Buzzcut" – nende uue albumi esimene videosingel, mis toob niigi kõrge energiaga Brockhamptoni kokku veel eriti ekstsentrilise Danny Browniga. Kuigi lugu ise on Brockhamptoni varasema loominguga võrreldes pigem lahja, on lavastaja Dan Streit pannud bändiliikme Kevin Abstracti loomingulisel juhendamisel sellele kokku pööraselt intensiivse visuaali.

Mis seal videos siis õieti toimub? Lihtsam on küsida, mida seal ei toimu: see on justkui kolm ja pool minutit väga halba trippi, kaootiline ja hallutsinogeenne vaatamine, mis ajab pea esimesel vaatamisel nii ringi käima, et tundub, et ämber oleks enne jätkamist vaja igaks juhuks käepärast võtta.

Siin leiavad kasutust igast visuaalsed võtted, millega vähegi annab nägemismeelt retsida – üleküllastunud värvid, püsimatu fookusteravus, live action'i ja animatsiooni vaheldumine, samaaegsed 360-kraadised pöörded nii ümber objekti kui ka kaamera enda. Asjaosaliste pidevatest näomoonutustest rääkimata – Danny Browni oma krutitakse siin eriti ekstreemi. Sekka veel oksendamist moel, mida ei saa hiljem mälust kustutada.

Seega, nagu ikka – vaadata omal vastutusel.