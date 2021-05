Pärnu muuseum avas väliüritusega külastajatele uksed

Selle eest, et muuseumi ette saaks kasvuhoone ja taimi oleks võimalik istutada, seisis hea Seljametsa rahvamaja, mille alla käib ka sealne muuseum. Osa avamisele tulnuid sai oma taime, mis tuli mulda panna. Hiljem tuleb mõistagi huvi tunda, kuidas see on kasvama läinud.

"Seljametsa muuseum on meile siia pannud kasvuhoone ja see on väga seotud tänase näitusega. Me kõik ju teame, et pärnakas ise kolibki suveks aiamaale oma kasvuhoone külge ja siis oma kodu annab puhkajatele-suvitajatele. Nii me valmistame täpselt samamoodi selle sissejuhatava näitusega," ütles Pärnu muuseumi juhataja Aet Maatee "Aktuaalsele kaamerale".

Varasemaga võrreldes on suvilaelu koroona ajal saanud sisse palju suurema hoo, taimed ja istutamine on praegu kõige põletavam teema.

"Kas on juba piisavalt soe, et tohiks juba tomateid panna? Kas kasvuhoone on valmis, kust taimi saada? Kevadisel ajal muust ei räägitagi majas. Tantsimine ja laulmine ja sellised asjad, millega varem tegeldi, need on nüüd tagaplaanil. Nüüd on kasvuhoonehooaeg," rääkis Seljametsa rahvamaja direktor Annika Põldsam.

Põhjalikku ülevaadet "Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil" on osa huvilisi arhitektuurimuuseumis juba näinud, Pärnusse jääb see kuuks ajaks.

"Selle näituse ettevamistus kestis ikka mitu aastat. Koos oma kaaskuraatori Epp Lankotsiga – mõlemad me oleme kunstiajaloolased erialalt – sõitsime eelmine suvi ja üle-eelmine suvi palju ringi Eestimaal, uurisime kohti, leidsime-avastasime enda jaoks palju. Üks selle näituse mõte oli kaardistada puhkearhitektuuri, mida varem üldse uuritud ei ole," märkis Eesti arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari.

Allkorrusel on aga veel üks väljapanek. Tegemist on Eesti tuletõrjemuuseumi rändnäitusega "Pritsunaised", mida saab samuti kuu lõpuni vaadata.