Ugalas esietendus perevägivalla teemaline uuslavastus "Kui sa tuled, too mul lilli"

Ugala teatris on sel nädalal suisa kaks esietendust. Uuslavastus "Kui sa tuled, too mul lilli" uurib lähisuhtevägivalla varjatud pooli. Loo kirjutasid ja lavastasid Liis Aedmaa ja Laura Kalle.

Kuulsal ja pereringis imetletud, ent kardetud dirigendil on naine ja neli last. Pärast mehe ja isa surma üritavad kõik oma minevikust ja lapsepõlvest üle olla, kuid kodust kaasa saadud mustrid hakkavad korduma.

"Kui me seda näidendit kirjutasime ja ka enne seda kohtusime päris paljude inimestega, kes on elus lähisuhtevägivallaga kokku puutunud. Tegime nendega intervjuusid ja kohtusime ka inimestega, kes selles valdkonnas töötavad," rääkis Ugala dramaturg ja lavastaja Liis Aedmaa. "Ja sealt see meie pilt nii-öelda järjest kasvama hakkas ja see arusaam, millised mehhanismid ühes vägivaldses suhtes toimivad."

Laval toimuv annab ühemõtteliselt mõista, et lähisuhtevägivald võib olla väga varjatud ja hiilival kujul suur probleem ka haritud ja heal järjel peredes.

"Lähisuhtevägivallal on väga palju erinevaid vorme. Üks on see, mis on füüsiline, mida on justkui lihtne ära tunda. Sa saad aru, kui sind lüüakse, see on äratuntav," rääkis Ugala näitleja ja lavastaja Laura Kalle. "Aga tegelikult vaimne vägivald ongi väga hiiliv, väga ohtlik ja sageli ei oska inimesed ise ka aru saada, et tegelikult nad elavad vaimselt väga vägivaldses suhtes."

Ugala loominguline juht Tanel Jonas on lavastajana koduteatris end juba korduvalt tõestanud, kuid näitlejana on ta Ugala laval esimest korda selleks, et trupiga loomingulist sidet hoida.

"Öelda, et see kõik on nüüd minu vanematest või kodust? Mingid valikud teed sa ikkagi ise ja ma arvan, et see on kõige olulisem," ütles Aleksandri osatäitja Jonas. "Sa saad kodunt kaasa nagu mingi pagasi, aga mida sa selle pagasiga peale hakkad, see on ikkagi sinu enda teha."