Pärnus esietendub Endla teatri suvelavastus "Põrgupõhja uus Wanapagan"

"Lavastajana meeldib mulle igas tekstis näha kihte ja nende ristumisi. Läbi teatri vahendite saab tekitada täiesti uusi tähendusüksusi, mida ainult mina näen ja mitte keegi teine. Aga see ei tähenda, et vaataja näeb täpselt seda, mida ma talle esitan. Sellest areneb omakorda uute tõlgenduste niidistik," selgitas lavastaja Kaili Viidas.

"Tammsaare püstitatud probleemid on ikka samad, kuid igas ajas asetuvad need uude valgusesse, vastavalt sellele, mis maailmas parasjagu toimumas on. Ega ma ei saa raudkindlalt väita, et see, mis tuleb, on nüüd täiesti uus nägemus. Ma ei ole lõhkuja, vaid püüan ikkagi ehitada olemasolevale vundamendile," jätkas ta.

"Keegi ei tea täpselt, mida Tammsaare mõtles, kuid ta näib lähtuvat asjaolust, et inimene on pigem riukaline ja halb. Minu nägemuses on inimene hea, kuid piiratud – alati iseenda ja ligimeste heaolu teener. Vanapagan on aga midagi kontrollimatut, tal on vägi, mida inimene endale kunagi ei saa," sõnas Viidas.

Lavastuse helilooja on Tauno Aints, valguskunstnik Margus Vaigur ja videokunstnik Argo Valdmaa. Põrgupõhja Jürkat kehastab Ago Anderson ning Kaval Antsu Tambet Seling, teistes rollides Triin Lepik, Kadri Rämmeld, Sten Karpov, Liis Karpov, Ott Raidmets, Nils Mattias Steinberg, Indrek Taalmaa, Carmen Mikiver, Ireen Kennik, Fatme Helge Leevald, Sander Rebane, Meelis Rämmeld, Agata Apostol või Elsa Johanna Talvistu ning Karin Tammaru ja Peeter Tammearu.

"Põrgupõhja uue Wanapagana" etendused toimuvad Pärnus Ringi tänaval asuvas vanas Fortumi katlamajas (Ringi 56, Pärnu) ning lavastust mängitakse sel suvel vaid 20 korda – 17., 18., 19., 22., 25., 26. ja 27. juunil; 1., 2.,3. ja 4. juulil ning 13.,15., 18., 19., 21., 25., 26., 27. ja 28. augustil algusega kell 19.