Galerii: Monko ja Beveridge'i näitus on inspireeritud tarbimiskultuurist

Tallinas Kai kunstikeskuses avati Gabriele Beveridge'i ja Marge Monko duonäitus "Suur teeskleja". Esimest korda koos töötavate naiskunstnike näitus on inspireeritud tarbimiskultuurist ning 20. sajandi reklaammaterjalidest ja -vitriinidest.

Londonis elav Gabriele Beveridge on spetsiaalselt Kai näituse jaoks loonud uued skulpturaalsed teosed, kus on kasutatud kaupluse sisustust, käsitsi puhutud klaasobjekte, sünteetilisi juuksepikendusi ja poemannekeenide osi.

Marge Monko esitleb fotoseeriat vaateakendest ning uut filmi, mis on inspireeritud sukkade sümboolsest, kultuurilisest ja esteetilisest tähendusest ajaloos. Video koreograafia, mida esitavad neli tantsijat, on ammutatud 1970–80ndate aastate sukatoodete reklaamidest ja ajalooepisoodidest nagu nailonsukkade defitsiidist Teise maailmasõja päevil. Eestis esmaesitlusele tuleva video muusika on loonud ansambel Vera Vice.

Näituse saateteksti on kirjutanud Der Neue Essener Kunstvereini direktor Moritz Scheper. Saksa kunstikriitiku sõnul vaatlevad Beveridge ja Monko "kuidas tarbijates lummus tekitatakse ning mõlemal juhul on kunstnike analüüs tihedalt seotud küsimusega, kuidas niisugused tehnikad mõjutavad naiste enesekuvandit ja seda, kuidas naised end mõistavad".

Näituse jaoks valmib Stella Saartsi ja Rasmus Kossesoni lühifilm, kus Gabriele Beveridge ja Marge Monko räägivad oma loomingust.

"Suur teeskleja" on Kai kunstikeskuses avatud 18. septembrist kuni 28. novembrini. Näitus kuulub 6. Tallinna Fotokuu biennaali satelliitprogrammi.