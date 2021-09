Projektijuht messist Foto Tallinn: väljapanek on rahvusvahelisem kui varem

Projektijuht Kadi-Ell Tähiste ütles ERR-ile, et neil on valikus kunstnikke üle maailma, lisaks Euroopale ka Aafrikast ja Aasiast. "Tänavuse messi puhul on eriline see, et väljapanek on rahvusvahelisem kui kunagi varem, suisa kaks kolmandikku autoritest on väljaspoolt Eestit."

Kuraator Isabella van Marle lisas, et messil esitletavad tööd iseloomustavad omal kombel just neid teemasid, mis keerlevad praegu õhus ja ühiskonnas meie ümber. "Näiteks inimese suhe loodusega, postkolonialism, perekond, kuuluvus ja identiteet, aga ka pandeemia mõjudest meie ühiskonnale," tõdes ta.

Messil valis osalejaid rahvusvaheline žürii. Hollandist pärit kuraator Isaella van Marle on toonud siia ka oma kodumaal tegutsevaid autoreid. "Üks neist on Vytaytas Kumža, kes eksperimenteerib fotograafia kui meediumi võimalustega, temalt on väljas installatsioonid ja skulpturaalsed teosed, mis sunnivad end üha uuesti vaatama," selgitas ta ja mainis, et teine kunstnik, kes tuleb Hollandist, on Phelim Hoey. "Tema tööd on minu meelest väga erilised, sest peegeldavad seda, kuidas fotograafia võib toimida ka kui tervendaja."

Mess on avalöögiks Tallinna fotokuule, mis toob Tallinnasse näitusi, kuraatorituure, filmiprogrammi ja rahvusvahelise sümpoosioni. Biennaali peanäitus "Intensiivsed paigad" avatakse reedel Eesti Kaasaegse Kunsti Keskuses.

Fotomess Kai kunstikeskuses kestab 5. septembrini ning sel ajal on kohal ka autorid ja galeristid, et oma töid tutvustada.