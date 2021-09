Monko näitusest "Suur teeskleja": meie tööd ei kritiseeri tarbimiskultuuri

Kai kunstikeskuses avatakse 18. septembril Marge Monko ja Gabriele Beveridge'i ühisnäitus "Suur teeskleja". ERR-ile antud intervjuus tõdes Monko, et kuigi tarbimine on tänapäeval väga kriitiline küsimus, siis nemad oma töödes seda teemat otseselt ei puuduta.

Marge Monko selgitas, et näitusel "Suur teeskleja" on väljas kolm tema tööd. "Üks suurim nendest on seeria, mille ma olen pildistanud poeakendest," sõnas ta ja mainis, et need pildid on tehtud Antwerpenis, Viinis, New Yorgis, Gentis ja Tallinnas. "Ma hakkasin selle teema vastu huvi tundma siis, kui elasin Belgias, kus on väga arenenud ja pika traditsiooniga poeakende dekoreerimise traditsioon, seal ma hakkasin neid eelkõige märkama."

"Edaspidi, kui ma olen olnud mingites linnades pikemat aega, siis ma hakkasin järjest neid poeaknaid pildistama," mainis ta ja lisas, et sellest fotoseeriast tulevad välja erinevad poeakende dekoreerimise, traditsioonid, stiilid ja kogu dekoreerimise ajalugu. "Mulle pakub huvi ka poeakende kahene funktsioon, sest ühelt poolt nad on väga atraktiivsed ja peegeldavad meie ihasid, aga teisalt on need ka avaliku ja privaatruumi kokkupuutepunkt."

"Teinekord, kui toimub avalikus ruumis mingeid sündmusi, on need rahutused, röövimised või midagi kriminaalset, siis tihtilugu lõhutakse neid poeaknaid, mul on seerias sees ka mõned leidfotod, mis kujutavad katkiseid poeaknaid," nentis ta.

Monko sõnul ei kritiseeri tema ja Gabriele Beveridge'i tööd otseselt tarbimiskultuuri, vaid pigem ammutavad sealt materjali. "Me mõlemad teeme seda erinevatel viisidel, aga seal on ka palju kokkupuutepunkte," tõdes ta ja mainis, et nende mõlema töödest käivad läbi näiteks poesisustuse elemendid ja mannekeenid.

"Tänapäeva kontekstis tarbimine on väga kriitiline küsimus, kui palju me peaksime tarbija ja kui palju on keskkonnale hea, aga oma töödes me otseselt neid küsimusi ei esita," rõhutas ta.