Paksu Margareeta uus püsiekspositsioon jõudis Euroopa kolme parima hulka

Luigi Micheletti auhind tõstab esile muuseumite parimaid praktikaid, keskendudes innovatiivsetele 20. sajandit tutvustavatele muuseumidele ja näitustele ning on teerajajaks kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Auhinnavõit läks Berliinis asuvale Futuriumile ning kolme parima hulka valiti ligi 30 Euroopa muuseumi hulgast Paksu Margareeta rekonstrueerimine ja uus püsiekspositsioon ning tekstiilimuuseum Tilbergis Hollandis.

"Žürii hinnangul on meremuuseum Paksu Margareeta uue ekspositsiooniga seadnud muuseumikogukonnale uusi standardeid nii kvaliteetse väljapanekuga kui ka lugude jutustamisel, mis kõnetavad ühtaegu ühiskonda ja teadust. Seega on Paksu Margareeta arendusprojekti ja selle tulemusel sündinud uut püsiekspositsiooni hinnatud igati vääriliselt," sõnas meremuuseumi juht Urmas Dresen.

Muuseumiharidusele keskenduva DASA auhinna võitis Rumeenia kirjanduse muuseum Bukarestis. Innovatiivseid kunstimuuseume ja galeriisid tunnustav auhind läks Trapholti moodsa kunsti muuseumile Koldingis Taanis.

Üle-euroopalistel konkurssidel on Paksu Margareeta uus püsiekspositsioon võitnud tehnoloogia kasutuse eest Heritage in Motion peaauhinna ning teise koha jätkusuutliku kultuuriturismi konkursil The Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards mere-, ranniku- ja veepärandi kategoorias.