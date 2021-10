Vanemuise "Luikede järv" erineb muinasjutuloost

Esietenduvast balletist käisid saates "OP" rääkimas repetiitor Rufina Noor ja lavastaja Petr Zuska. Varasemalt on Eestis "Luikede järv" jõudnud vaid rahvusooper Estonia lavalaudadele, seda lausa seitsmes versioonis, kuid mitte kordagi pole seda tantsitud Vanemuise teatris.

Rufina Noore sõnul vajab "Luikede järv" suuremat koosseisu, mistõttu pole seda varasemalt õnnestunud Vanemuise teatris ette kanda. Kuigi Vanemuises on Noore sõnul olnud tantsijate trupp väike, on siiski saadud ka nendel lavadel tantsida klassikateosed. Nende seas näiteks "Giselle". "Mul vedas, et sain oma tantsija elu jooksul väga palju klassikat siin tantsida," ütleb Noor.

Vanemuises etenduva "Luikede järve" puhul pole tegemist nii-öelda tavalise ja legendaarse lavastusega. Rufina Noor leiab, et lavastaja Petr Zuska on väga põnev inimene. "Tal on omamoodi põnev nägemus sellest. Samamoodi nagu "Romeo ja Julia" oli hoopis teistmoodi. See ei ole lihtsalt ilus pilt mingisugusest muinasjutust," võtab Noor lavastuse kokku.

Petr Zuska sõnul pole tema versioon tavaline muinasjutulugu hea ja kurja vahel, vaid rohkem psühholoogiline jutustus. Lavastuse ideeks ammutas Zuska inspiratsiooni iidsetest lugudest, artiklitest, muinasjuttudest ning eelnevatest libretodest, mis olid kõik kuidagimoodi lavastusega seotud. "Sain teada olulise asja, et luiged on armastuse sümbolid. See on esimene. Ja teiseks, linde peetakse väravaks meie tegelikkuse ja teise saladusliku maailma vahel. Kusagil maa ja taeva vahel." Just nendest kahest suunast otsustas Zuska ka oma lavastuses juhinduda.

"Põhimõtteliselt võin öelda, et minu variandis, kui must muutub valgeks, on käes hetk, mil armastuse õnnest ja rõõmust saab kurbus ja valu. Sest need on ühe mündi kaks külge."

2. oktoobril esietenduv "Luikede järv" on pühendatud sel nädalal meie seast lahkunud balletitantsija ja koreograaf Ülo Vilimaale.