Tartu kunstimuuseumis näeb näitust keskeakriisist

Eneseiroonilise pealkirjaga tõdevad meistrid, et nende eneseteostuse vahend – kunst – on ajaga muutunud eksistentsiaalsest sunnist harjumuspäraseks valikuks.

Näituse keskne teema on kuraatori sõnul meheks olemine peale keskeakriisi. Nii käsitlevad teosed selleks eluetapiks kujunenud harjumusi ja mõtteid, kuidas edasi elada.

"Eesti Energiad on meil Jaan Toomik, Jüri Ojaver, Paul Rodgers ja Jaan Paavle. Meistrid ausalt tunnistasid, et kui oled juba nii vana, siis enam muud naljalt teha ei viitsi või ei oskagi. Kunsti tegemisest saab harjumus, et see eksistentsiaalne ankst, millega noorest peast alustatakse, saab mööda. Keskeakriis on möödas, et harjumusest teed ikka kunsti edasi," rääkis näituse kuraator Indrek Grigor.

Grigori sõnul tasub näituselt otsima tulla eelkõige huumorit nii enda kui ka ühiskonna üle.

"Siin näitusel on väga palju huumorit ja võrdlemisi musta huumorit ja igas mõttes ebakorrektseid nalju, paras annus šovinismi ja nagu see testosterooni hulk siin näitusel voolab igalt poolt üle ääre."

Näitusel on näha nii maali- kui ka videokunsti, samuti installatsioone. Kuna tegemist on pikaaegse sõpruskonnaga, siis loominguline keel on kuraatori sõnul kunstnikel ühine.

"Nad töötasid kõik koos sellisel hetkel, kui ka meediumite vahel piirid olid programmiliselt väga hägusad, ja nad ilmselgelt ei kavatse enam tagasi pöörduda ühe, teise või kolmanda asja juurde. Selles mõttes kuraatori elu oli võrdlemisi lihtne, et ma ei pidanud nende omavahelist kaklemist lahendama. Seda nad olid juba 30 aastat saanud teha," mainis Grigor.

Näitus on Tartu kunstimuuseumis avatud 30. jaanuarini.