PÖFFi elutööpreemia saab näitleja Elle Kull

Pimedate Ööde filmifestivali elutööauhinna laureaat on näitleja Elle Kull. Auhinna saab laureaat kätte PÖFFi avatseremoonial, mis toimub reedel kell 18 Alexela kontserdimajas.

Järgmise aasta alguses 70. sünnipäeva tähistav Kull pälvib tunnustuse säravate filmirollide eest, mis ei ole sööbinud mitte ainult eestlaste mällu, vaid ka sügavale hinge.

Kokku on Elle Kull mänginud ligemale 30 filmis ja telelavastuses. "Ukuaru" Minna, "Pisuhänna" Laura, "Kahe kodu ballaadi" Maria Marmor, "Rudolfi ja Irma" Irma, "Reigi õpetaja" Catharina Wycken, "Surma hinda küsi surnutelt" Dora ning "Promenaadi" tüdruk on vaid näitleja mõned rollid.

Ta on ainus eestlanna, kes on võitnud Nõukogude Liidu aasta parima naisfilminäitleja auhinna – 1975. aastal Jerevanis toimunud üleliidulisel filmifestivalil Minna rolli eest Leida Laiuse filmis "Ukuaru".

"Elle Kullis ühinevad nooruse värskus ja puhtus, vahenditus ja loomutruudus, materjali tunnetamise sügavus ja elamuse impulsiivsus. Talle on omane harukordne tõetunne. Ta on nagu tundlik membraan, mis tajub pisimatki valet ja võltsi," on öelnud Laius, kes avastas Kulli lavakunstikooli teiselt kursuselt ja kutsus ta "Ukuarusse" mängima. Kull ise nimetab Laiust oma kasvatajaks nii elus kui filmis.

"Ukuaru" avas Kullile ka teiste Nõukogude Liidu filmistuudiote ukse, ta mängis näiteks Leedu režissööri Almantas Grikevičiuse filmis "Talude tühjenemise aegu", aga ka Vene, Valgevene, Ukraina, Usbeki ja Armeenia linateostes – neist suurima vaatajaskonnaga on Usbeki lavastaja Latif Faizijevi "Draakonijaht", mida nägi 15 miljonit inimest.

Kull oli kauaaegne lastefondi UNICEF Eesti rahvuskomitee president, ta on tegelenud pikka aega heategevusega, mida PÖFF samuti tema premeerimise puhul esile tõstab.

Alates 29. novembrist näitab PÖFFi veebikino ka filme "Ukuaru" ja "Surma hinda küsi surnutelt".

Teise elutööauhinna laureaadi, kelleks on traditsiooniliselt välismaine filmitegija, kuulutab PÖFF välja festivali ajal.

Eelmisel aastal pälvisid PÖFFi elutööauhinna Alar Kivilo ja Margarethe von Trotta.

Pimedate Ööde filmifestival leiab aset 12.–28. novembrini.