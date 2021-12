Kumus toimub Jaan Aru loeng inimmõistuse avardamisest

Jaan Aru on Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessor. Tal on doktorikraad Max Plancki aju-uuringute instituudist Frankfurdis. Ta on avaldanud populaarteaduslikke artikleid ja raamatu "Ajust ja arust. Unest, teadvusest, tehisintellektist ja muustki" (2017).

Alates 2018. aasta lõpust on ta Eesti noorte teaduste akadeemia liige. 2019. aastal pälvis ta Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia.

Jeremy Shaw on üks olulisemaid ja huvitavamaid kunstnikke tänases visuaalkultuuris. Kanada päritolu, aga Berliinis tegutseva Shaw' loomingu läbiv teema on inimese soov reaalsusest välja astuda. Teda huvitavad erinevaid kehaväliseid kogemusi ja teisenenud meeleseisundeid käsitlevad kultuuri- ja teaduspraktikad nagu rituaal, ekstaas, katarsis ning neuroteadused.

"Phase Shifting Index" on Shaw' viimane ja seni mastaapseim teos, mis valmis isikunäituseks Pariisis Pompidou keskuses 2020. aastal. Mainekas kunstiajakiri Frieze nimetas selle 2020. aasta Euroopa kümne parima näituse hulka.

Tõlkimatu pealkirjaga "Phase Shifting Index" on seitsme ekraaniga video-, heli-, valgus- ja ruumiinstallatsioon, mis viib meid kaugesse tulevikku. Shaw on loonud seitse erinevat niinimetatud tuleviku subkultuuri, kes väljendavad oma maailmapilti keha ja koreograafia – rituaalse ja ekstaatilise liikumise ‒ kaudu.

Teos on jõuline tulevikufiktsioon, mis seob dokumentaalfilmi, kontseptuaalse kunsti, muusikavideo ja teadusliku uurimise võtted mineviku salvestustehnoloogia esteetikas ühtseks tervikuks.