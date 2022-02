Jeremy Shaw näitus Kumus jõuab lõpusirgele

Berliinis tegutseva Kanada visuaalkunstniku Jeremy Shaw rahvusvahelist tähelepanu pälvinud näitus "Phase Shifting Index" on Kumu kunstimuuseumi suures saalis avatud 20. veebruarini. Näituse lõpunädalal ootab ees ka spetsiaalne publikuprogramm.

Neljapäeval, 17. veebruaril toimub näituse finissage, mille raames on kell 17 kavas lühitutvustus näitusel ning kell 18 eriüritusena liikumise töötuba "Techno Praxis: klubitantsu praktika" koostöös Sõltumatu Tantsu Lavaga. Töötuba viib läbi koreograaf Üüve-Lydia Toompere.

"Phase Shifting Index" on Kanada päritolu, aga Berliinis tegutseva Shaw' viimane ja seni mastaapseim teos, mis valmis isikunäituseks Pariisis Pompidou keskuses 2020. aastal. Mainekas kunstiajakiri Frieze nimetas selle 2020. aasta Euroopa kümne parima näituse hulka.

Shaw'd peetakse üheks olulisemaks ja huvitavamaks kunstnikuks tänapäeva visuaalkultuuris. "Phase Shifting Index" on seitsme hiidekraaniga video-, heli- ja valgusteos, mis mängib fiktsiooni ja dokumentalistika piiril, vaadeldes inimesi, nende uskumusi ja ekstaatilisi rituaale tulevikus, 22. sajandil.

"Usun, et koroonapandeemia tõttu viimasel hetkel paika saanud otsus värske mastaapne näituseprojekt Kumusse tuua on ennast õigustanud. Võisime rõõmuga siinse kunstiaasta kokkuvõtetest lugeda, et näitust toodi esile kui üht olulisemat sündmust. "Phase Shifting Index" jätkab kindlasti veel pikka rahvusvahelist tähelendu," kommenteeris Kumu kunstimuuseumi direktor Kadi Polli.