Galerii: Kumus avati Jeremy Shaw' väljapanek "Phase Shifting Index"

Seitsme hiidekraaniga video-, heli- ja valgusteos "Phase Shifting Index" mängib fiktsiooni ja dokumentalistika piiril, vaadeldes inimesi, nende uskumusi ja ekstaatilisi rituaale tulevikus, 22. sajandil. Shaw on loonud seitse erinevat tuleviku subkultuuri, kes väljendavad oma maailmapilti keha ja koreograafia kaudu – rituaalse ja ekstaatilise liikumisega. Videoteos on kui tagasivaade kaugest tulevikust 22. sajandisse, kui inimeste uskumused ja ellujäämine olid hädaohus.

"Jeremy Shaw' jätkab teoses "Phase Shifting Index" võimsalt nende teemade käsitlemist, mida ta on oma loomingus järjepidevalt uurinud: inimese erinevad teisenenud teadvusseisundid ja sellega seotud kultuurilised ja teaduslikud praktikad. Oma mastaapsusega on "Phase Shifting Index" erinevaid meeli hõlmav jõuline kogemus. Teos on üles ehitatud järjest kasvava pingega, jõudes välja peaaegu füüsiliselt mõjuva kulminatsioonini," kirjeldas kuraator Kati Ilves.



Jeremy Shaw on visuaalkunstnik, kelle isikunäitused on toimunud Pariisis Pompidou keskuses, New Yorgi moodsa kunsti muuseumis PS1, Berliinis Schinkel Pavilloni galeriis ja Torontos MOCA muuseumis. Shaw' teoseid on kaasatud rahvusvahelistesse grupiprojektidesse nagu 57. Veneetsia biennaal ja Manifesta 11. Shaw' teosed on muuhulgas sellistes kollektsioonides nagu MoMA New Yorgis, Pompidou keskus Pariisis, Tate Modern Londonis ning Sammlung zeitgenössische Kunst der Bundesrepublik Saksamaal.

Näitus "Phase Shifting Index" jääb Kumus avatuks kuni 20. veebruarini 2022.