Eestisse jõuab maineka kunstniku Jeremy Shaw' looming

Kumus eksponeeritakse Berliinis tegutseva Kanada multimeediakunstniku mastaapset video-, heli- ja valgusinstallatsiooni "Phase Shifting Index". Näituse jõudmine Eestisse oli keerulise koroonakonteksti tõttu pikalt kahtluse all, ent projekt kinnitati lõplikult sel nädalal.

Teose "Phase Shifting Index" lõi kunstnik spetsiaalselt Pariisis Pompidou keskuses toimunud soolonäituseks. Näitus avati 2020. aasta veebruari lõpus, mis aga kattus esimese koroonalainega ning pidi suure osa planeeritud eksponeerimisajast seisma suletud uste taga. Siiski valis mainekas kunstiajakiri Frieze selle eelmise aasta Euroopa parimate näituste sekka.

"Jeremy Shaw on üks olulisemaid ja huvitavamaid kunstnikke tänases visuaalkultuuris, kes suudab siduda minevikust tuttava esteetika jõulise tulevikuvisiooniga," ütles Kumu kaasaegse kunsti kuraator ja projekti eestvedaja Kati Ilves. "Näitus seob intrigeerivalt teemad, millega Kumu kaasaegse kunsti programm on süsteemselt tegelenud, vaadeldes tehnoloogia ja inimese suhet ning uurides ulme ja fiktsiooni kohta kaasaegses visuaalkultuuris."

"Kuna teoses on läbivaks elemendiks tantsuline liikumine ning kehaline kogemus, haakub see tabavalt samal ajal eksponeeritud reivinäitusega "Terve öö üleval. Reivikultuur lähivaatlusel". Jeremy Shaw' teost vaadates võib kindlasti mõelda, kas selline on reiv või tantsupidu 50, 100 või 200 aasta pärast tulevikus," lisas Ilves.

Jeremy Shaw (1977) töötab mitmesuguste meediumidega, et analüüsida erinevaid kognitiivseid seisundeid ning kultuurilisi ja teaduslikke praktikaid, mis käsitlevad kehaväliseid kogemusi. Shaw on pälvinud Kanada mainekama noore kunstniku preemia Sobey Art Award ning tema isikunäitused on toimunud Pariisis Pompidou keskuses, New Yorgi MoMA moodsa kunsti muuseumis PS1, Berliinis Schinkel Pavilloni galeriis ja Torontos MOCA muuseumis. Tema teoseid on kaasatud rahvusvahelistesse grupiprojektidesse nagu 57. Veneetsia biennaal ja Manifesta 11. Shaw' teosed on muu hulgas sellistes kollektsioonides nagu New Yorgi moodsa kunsti muuseum, Pariisi Pompidou keskus, Londoni Tate Modern ning Sammlung zeitgenössische Kunst der Bundesrepublik.

Näitus "Jeremy Shaw. Phase Shifting Index" on Kumu kunstimuuseumi suures saalis avatud 08.10.2021–20.02.2022.