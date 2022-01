Galerii. A-Galerii alustas hooaega kolme näituse avamisega

Aasta jooksul saab teiste seas näha näiteks Liina Lelovi, Claudia Lepiku & Erki-Eric Pillmanni, Ketli Tiitsari & Flora Vagi, Sigrid Kuuse, Hansel Tai ja Tõnis Malkovi väljapanekuid. 2022. aastal näeb galeriis varasemast enam ka professionaalsete väliskunstnike loomingut. Rahvusvahelises programmis osaleb tegijaid muu hulgas Prantsusmaalt, Hiinast, Taiwanist, Norrast ja Iisraelist.

Näitusehooaeg alustab metallikunstniku Vaida Suitsu juubelinäitusega, mis kulgeb läbi kunstniku võrratu loomingu 1960. aastatest kuni aastani 1982. Akendel on üleval Aino ja Keesi Kapsta ning Henry Mardisalu ühisnäitus "Kolm lugu", mis on ühe perekonna kolme põlvkonna nägemus ehtekunstist. Lisaks on akendel ka Taani ja Lõuna-Aafrika Vabariigi kunstnike Therese Morchi ja Helen Clara Hemsley näitus "Jäljed ajas", milles on olulisel kohal igapäeva-kontseptsiooni uurimine ja läbimõtestamine.