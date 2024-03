Suri metallikunstnik Aino Kapsta

Aino Kapsta (s. Teelem) sündis 15. juulil 1935 Saaremaal Tagavere külas. Muusikaliselt väga andekas ema pühendus kodule, laste ja lapselaste kasvatamisele. Aino isa oli külasepp ja tema kaudu kuulus perele ka Tagavere paemurd. Just paemurd ja sepikoda olid Ainol üheks põhjuseks siduda tulevik kunstiga.

Pärast Kuressaare (siis Kingissepa) Keskkooli lõpetamist astus ta 1954. aastal Eesti Riiklikku Kunstiinstituuti, esialgu skulptuuri, 1956. aastal aga metallehistöö erialale, mille lõpetas 1961. aastal. Sellele järgnes traditsiooniline suunamine tööstusettevõttesse, alul trükikotta "Kommunist", seejärel dekoraatoriks tööstuskaubastusse. Töö kõrval hakkas ta ka alates 1961. aastast esitama loomingut vabariiklikel tarbekunsti näitustel ja aastal 1964 tegi ta julge otsuse hakata vabakunstnikuks ning selleks ka elu lõpuni jääda. Aastal 1967 võeti ta vastu Eesti Kunstnike Liitu.

Kuna väärismetallide – kulla ja hõbeda – kasutamine oli väljaspool seaduse silma poolt kontrollitavaid ruume rangelt keelatud, töötas Aino Kapsta pikka aega vase ja selle sulamitega, kasutades nende materjalide erinevat tonaalsust ja elastsust rahvakunstist ja ka arheoloogilistest leidudest inspireeritud ehete loomisel. Nende ehete lihtsus ja vägi jäid silma ja nendest ehetest on säilinud ka hea valik Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogus

Aino Kapsta on järjepidevalt esinenud vabariiklikel tarbekunsti näitustel, hiljem Eesti Metallikunstnike Liidu ja A–Galerii näitustel. Ta on osalenud paljudel näitustel Eestis, Euroopas ja omaaegses Nõukogude Liidus. Suurem loomingut tutvustav isiknäitus toimus 1995. aastal Eesti Rahvusraamatukogus ja samal aastal ka Kuressaare linnuses. Hiljem on olnud tema loomingu põhiline eksponeerija A-Galerii.

Ligi 25 viimast aastat pühendus Aino Kapsta ühe ehtekunsti baastehnika – filigraani –kasutamisele ja selle ilu nähtavale toomisele. Kapsta elutööd filigraantehnika arendamisel tunnustati 2020. aastal Eesti Metallikunstnike Liidu poolt välja antava Ede Kurreli preemiaga. Aino Kapsta oli ka üks tänaseks 30 aastat tegutsenud professionaalse ehtegalerii A-Galerii asutajaliige ning sõbralikul, rahulikul ja väga töökal viisil osaleja galerii ja Eesti Metallikunstnike Liidu ettevõtmistes. Kõigi muude tegemiste kõrval valmistus ta ka oma elu esimeseks maalinäituseks.