Marek Tamm: Lotmani ideed on relevantsed ka tänapäeval

Juri Lotman ja Boriss Uspenski jõudsid kahe peale avaldada 14 kirjatööd, millest igaüks jättis sügava jälje 20. sajandi humanitaarteaduste ajalukku. Raamatu koostanud ajaloolane ja kultuuriteadlane Marek Tamm valis kaante vahele üheksa kõige olulisemat esseed, mis on ka tänapäevani aktuaalsuse säilitanud.

"Tänapäev on loonud raamatule uue konteksti ja ma arvan, et kellel on soov mõista vene ühiskonna toimimist ja vene mõtlemise loogikat, leiab sealt raamatust võtme," sõnas Tamm ja lisas, et näiteks on teoses kirja pandud artikkel, mis kirjutab hästi lahti vene kultuurile sügavalt omast dualistlikku mõtlemist ja maailmapilti.

"Just teatav kõikumine äärmuste vahel ja kesktee mitte tunnistamine on kindlasti ka üks võimalik võti, mis aitab seletada Venemaa välispoliitikat," ütles Tamm, kelle sõnul on see relevantne ka praegu.

Juri Lotmani ja Juri Tsivjani "Dialoogi ekraaniga" tõlkis eesti keelde Tallinna Ülikooli filmikunsti dotsent ja Juri Lotmani lapselaps Elen Lotman. Sõja puhkemisega seoses peab Elen Lotman oluliseks rõhutada kultuuri tähtsust praegusel ajal ning inimeste võimet säilitada mänguline mõtlemine, mis on olemas nii spordis kui ka kultuuris.

"See ei ole suvaline kergemeelne tegevus, vaid väga spetsiifiline mõtteviis, kus inimene suudab korraga kahte vastandlikku kontseptsiooni oma peas hoida," selgitas Elen Lotman.