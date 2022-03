Kaili Viidas lavastusest "Noor jää": nii mahedat prooviperioodi ma ei mäletagi

Endla teatris jõudis vaatajate ette Kaili Viidase lavastus "Noor jää", mis põhineb Nikolai Baturini samanimelisel romaanil. Lavastaja kinnitas "OP-is", et talle väga meeldib see lugu, mistõttu ei olnud ka lavastusele valmimise juures midagi keerulist.

Lavastaja Kaili Viidas ütles, et ta armus Nikolai Baturinisse koheselt. "Temas on huvitav fenomen, kui sa mõtled, et lähen loen õhtul mõned leheküljed, siis Baturiniga see nii ei käi, tema dikteerib lugemise tempo, võib-olla sa loed ainult kolm lehekülge sel õhtul, sest ta on nii rikkalik ja kihiline," sõnas ta ja lisas, et kui Baturinit teist, kolmandat või kümnendat korda üles lugeda, siis see pole enam sama tekst.

"Tema lood on müstilised, inimlikud ja kummalise keelekasutusega, väga subkultuursed, ta käib väga erinevates kohtades oma lugejatega ära, on need siis Lõunamere saared või Siberi taiga," tõdes ta ja mainis, et "Noor jää" viib Eesti metsade vahele.

Esimesse proovi läks Viidas kõhutunde pealt. "Kõhutunne on üks kunstiinimese meel, kui sa seda usaldad ja selle järele lähed, siis see on tavaliselt õige," kinnitas ta ja mainis, et "Noore jää" tegemise juures ei olnud midagi keerulist. "Mulle meeldis see lugu ja see on juba pool võitu, kui midagi väga meeldib, siis sa hakkad talle ka meeldib, ta ei peleta sind eemale."

"Nii mahedat prooviperioodi ma ei mäleta, võimalik, et seal tekkis ka kirjaniku ja näitlejate vahel selline mõistmine, iga kirjanik tuleb oma keeleruumi ja -tunnetusega, Baturinil on see lihtsalt grammivõrra tugevama isikupäraga," selgitas lavastaja ja tõi välja, et näitlejatele meeldib üldiselt mängida rolle, kus nad ütlevad üht, aga mõtlevad teist.

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris 10. märtsil kell 20.00.