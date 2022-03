Pärimusmuusika Aidas toimub esimest korda loovuse festival

Teemad on suhted, aju, hääl, kunst, omalooming, lugu, loodus, disainmõtlemine ja vaikus. Oma teadmisi ja kogemusi tulevad edasi andma Mari Kalkun, Valdur Mikita, Hedvig Hanson, Polina Tšerkassova jpt loovisikud. Lisaks toimuvad performance-etteasted ning avatud on kunstinäitused ja loovuse laat. Päeva lõpus toimub kontsert ja maailmamuusika tantsupidu, mida korraldab DJ Rain Tunger (R2).

Viimased aastad on olnud muutusterohked ning loovuse festival soovib inimesi inspireerida leidlikult muutustes navigeerima. Festivali peakorraldaja Omida Velviste sõnul on loovuse rakendamine keerulistes olukordades hea abimees.

"Praeguses ajas on paljud inimesed kriisi tõttu muutustes, on töökaotusi ja olukordi, kus inimesed peavad ümber kohanema. Muutustes navigeerimiseks on loovus ja leidlikkus head abimehed," sõnas Velviste.

Festivalil omaloomingust rääkiv Mari Kalkun leiab, et loovus on see, mis annab elule sügavama tähenduse ja elurõõmu.

"Loovus on täiskasvanule nagu mäng lapsele – ilma selleta ei ole igapäevasel olemisel lihtsalt õiget mekki! Ent loovus – see on ka meie geenid ja esivanemad – kõik see, mis meiega kaugetest aegadest kaasa tuleb."

Minifestival "Loovuse loomus" toimub 2. aprillil kell 11.00 Viljandi Pärimusmuusika Aidas, soovi korral saab festivalil osaleda ka veebi teel.