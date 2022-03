ERR-i ajakirjanik Kai Vare avaldas oma debüütromaani "Võlg"

"Võlg" viib lugeja rahulikku Järva-Jaani alevisse, kus ei ole midagi liiga palju: ei üliviljakaid muldi, ei silmapaistvaid jõgesid, ka rahvast on vähevõitu. Väike, kasin ja kodune koht. Rutile Järva-Jaanis meeldis ja pensionile jäädes kolis ta päriselt sinna. Hommikused võileivad, jalutuskäik piki lapitud asfaldiga aleviteid, aiatööd ja teleka ees kudumine. See oli parim! Tema tahtis, et miski ei muutuks kunagi.

Rutt pidas Anut oma sõbraks. Anu oli hakkaja ja rõõmsameelne. Neil oli usalduslikke jutuhetki, kuigi Anu ei armastanud isiklikest asjadest pajatada. Kuni ükskord...

Seni rahulikus alevis hakkavad toimuma salapärased lood ja kohalik naistemees Mati paneb Ruti oma kaitsvast kookonist välja pugema, et selgeks teha, kuhu kadus Anu.

Teose on toimetanud Lea Arme, kujundanud Angelika Schneider.