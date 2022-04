Kai Vare: Eesti krimiloo tegevus peab ikka toimuma maal, mitte Tallinnas

Kai Vare on tõlkija, raadiouudiste toimetaja, aga ka silmapaistev kirjanik, täpsemini romaani "Võlg" käsikirjaga, millega ta valiti kodumaise krimiromaanide konkursi võitjaks. Romaani kirjutades otsustas Vare, et Eesti krimilugu võiks ikkagi toimuda maapiirkonnas.

Krimiromaan rullub lahti Järva-Jaanis, kuhu on Tallinnast kolinud kaks prouat, et veeta seal oma pensionipõlve. Naised, Anu ja Rutt, on naabrid ja sõbrannad, ning arusaadavalt paneb üks tegelastest kohe tähele, kui pole teist mõned päevad juba näha olnud. Minnes naabrinaise koju, avastab mures tegelane kadunud sõbranna telefoni – kahtlane, et keegi ära minnes selle koju jätab.

Selliselt algab krimiromaan, mille tegevuspaiku on võimalik Järva-Jaani piirkonnas vaatamas käia. Näiteks on üks tegevuskohti Schillingite perekonna kabel Kuksema külas, kus tegelased tihti "asju ajamas käivad". "Nad on väljamõeldud tegelased, aga ma arvan, et igal inimesel on mõni selline tuttav, nagu on Rutt ja nagu on Anu," sõnas Vare "Aktuaalsele kaamerale".

Kai Vare ootab, kuidas tema esimesel romaanil läheb. Ka teise idee ja sündmuskoht on juba valmis mõeldud.

"Eesti krimivõistluse töö tegevus peab ikka toimuma maal," ütles kirjanik, "mitte Tallinnas." Järva-Jaanis käis Vare lapsena, ostis sealsest poest jäätist ja käis järves suplemas.

Selliselt on Vare romaaniga "Võlg" kodumaise krimiromaanide võistluse ajaloo esimene võitja, sest võistlus toimus tänavu esimest korda.