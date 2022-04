Raadioteatri näitlejapreemia laureaat on Piret Laurimaa

Piret Laurimaa senine rolliteekond Raadioteatris on järjepidev tööprotsess hääle kui hinge peegliga, oskus leida ja hoida hääles tundlikkuse ja huumori elutervet tasakaalu.

Raadioteater tõstab näitlejapreemiaga esile Piret Laurimaa värvikat ja mitmehäälset rolligaleriid kuuldemängus "Lõvi". Martin Alguse novellil põhineva ja Andres Noormetsa lavastatud kuuldemängus andis Piret Laurimaa hääle paljudele tegelastele: konstaabel Pärlini naine, politseidispetšer, sekretär Helvi, mustlastüdruk, mutike tänavalt, linnapea Sirje Haan, ökonomist Saarniidu naine.

Piret Laurimaa on Raadioteatriga koostööd teinud alates 1994. aastast, preemia on tunnustus ka tema varasematele töödele: osatäitmistele kuuldemängudes "Mitte minu eluajal", "Valejänes", "Toomas Nipernaadi talv", "Palju õnne argipäevaks!", "Rudolf Allaberdi testament" ja "Klarissa kirjad". Piret Laurimaa on isikupäraseid monolooge ja mõttemaailma jaganud ka saates "Sõna on laval".

Raadioteatri näitlejapreemia anti esmakordselt välja 1998. aastal, mil esimene laureaat oli Aarne Üksküla. Möödunud aastal tunnustati tiitliga Ursula Rataseppa ja Märt Avandit. Aastate jooksul on näitlejapreemia pälvinud Kalju Orro, Helene Vannari, Liina Olmaru, Tarmo Tagamets, Üllar Saaremäe, Arvo Kukumägi, Anu Lamp, Ülle Kaljuste, Andrus Vaarik, Kaie Mihkelson, Hans Kaldoja, Liivika Hanstin, Tambet Tuisk, Andres Raag. Kaks korda on Raadioteatri näitlejapreemia pälvinud Ines Aru, Jan Uuspõld, Rein Oja, Tõnu Oja.

Preemia eesmärk on jäädvustada kuuldemängude pikka traditsiooni eesti kultuuris ja väärtustada avalikkuse silmis näitlejate tööd kunstilise sõnaga raadios. Traditsiooniliselt avalikustatakse näitlejapreemia laureaat Raadioteatri rajaja Felix Moori (1903-1955) sünniaastapäeval 12. aprillil.

Piret Laurimaa Raadioteatri rollidega saab tutvuda Raadioteatri lehel.