Andres Noormets lavastab kuuldemängu "Lõvi" ka BBC-le

Noormets sõnas, et kuigi ka BBC-lt saadud audioteatri auhind on tähtis, siis Prix Europal pälvitud tunnustus on Euroopa mõttes isegi pisut olulisem. "Arvestades, et BBC on võib-olla üldse maailma kõige tugevam meediabränd, siis selle brändi alt midagi võita on äärmiselt kena," mainis ta, lisades, et tuleva aasta jaanuaris läheb ta "Lõvi" lavastama ka BBC-sse.

"Kuuldemäng on ikkagi väga suure lavastuse tegemine, teatrilavastus on midagi teistsugust, aga kuuldemäng jääb filmiga ühele pulgale, lihtsalt videokanal on välja lülitatud ning kõik see, mis kerib muidu inimesel silmade ees, peab kerima tema kujutluses," selgitas ta ja mainis, et kuuldemängus on kõik asjad võimalikud. "Isegi asjad, mida filmis ei saa kujutada, välja mõelda või teha, on kuuldemängus võimalikud."

Tema sõnul on kuuldemängus ainult üks asi, millega tuleb arvestada: näitlejate hääled ei tohi kattuda. "Kohati on nii, et näitlejad, kes on visuaalselt täiesti erinevad, võivad olla hääle poolest küllaltki sarnased ja sellega tuleb arvestada," mainis Noormets ja selgitas, et võõrkeelsete kuuldemängude puhul loetakse kõrvale tõlget. "Sul on ees tekst, vasakul pool on originaalkeeles ja parem pool on ingliskeelne tõlge, täpselt sünkroniseeritud rida-realt, tänu sellele on seda väga lihtne jälgida."

Raadioteatri kuuldemäng "Lõvi" jõudis Eesti kuulajate ette 2021. aasta suvel, mullu sügisel pälvis kuuldemäng kõrge tunnustuse ka Prix Europa auhinnagalal.