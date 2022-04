Selgusid kirjanike liidu noortele tõlkehuvilistele suunatud tõlkevõistluse tulemused

2022. aasta võistluse tõlkesuunad olid inglise-eesti (Claire-Louise Bennett, "A Silly Business"), vene-eesti (Марина Аромштам, "Белый верх – черный низ"), ungari-eesti (Anna Mecs, "Banach, Tarski, meg en") ja vanaheebrea-eesti ((1QS) סרך היחד). Kokku laekus 121 tööd: inglise keelest 88, vene keelest 25, ungari keelest 3 ja vanaheebrea keelest 5.

Inglise-eesti suuna žürii koosseisus Katrin Kern, Mirjam Parve ja Liisi Rünkla otsustas:

I koht Liisa Ady Oks

II koht Paul Nurk

III kohta jagavad Eliise Allesfeld, Kaisa Siimann, Kerttu Piliste ja Emilia Kõiv

Vene-eesti suuna žürii koosseisus Ilona Martson ja Ingrid Velbaum-Staub otsustas:

I koht Kadri Jürissaar

II koht Johanna Maria Kala

II koht Henrik Habicht

Ungari-eesti suuna žürii koosseisus Lauri Eesmaa ja Siiri Kolka otsustas:

II koht Mihkel Rünkla

III koht Kadri Kosk

Vanaheebrea-eesti suuna žürii koosseisus Kalle Kasemaa ja Anu Põldsam otsustas:

II koht Kristin Klaus

III koht Sirli Ellermäe

Ergutusauhinnad: Lily Naruski ja Piret Kivi

Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni noorte tõlkevõistluse žüiid andsid lisaks preemiatele ka kokku 57 paremale tõlketööle personaalset tagasisidet. Lisaks toimuvad keelte kaupa tagasisideseminarid, mida viivad läbi žüriide liikmed ja mis on mõeldud kõigile osalejatele.

2022. aasta võistluse kõige suurem üllatus oli eestvedajate Heli Alliku ja Maria Esko sõnul see, et isegi nii haruldastest keeltest nagu vanaheebrea ja ungari keel leidus siiski noori tõlkijaid. "2000 aastat vana teksti tõlkimine on paras väljakutse ka kogenud tõlkijatele ning nõuab omajagu tõlgendamisoskust. Tõlkimist raskendas ka asjaolu, et algtekstis esineb lünki, sest selle aluseks olev käsikiri on kahjustada saanud. Ometi on väga hea meel tõdeda, et selle üle sooviti pead murda," sõnasid Kalle Kasemaa ja Anu Põldsam vanaheebrea žüriist.