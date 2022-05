Kultuuriajakirjanik Tõnu Karjatse pälvis Tartu Elektriteatri auhinna

Eesti filmi 110. sünnipäeva puhul otsustas Tartu Elektriteater tunnustada Eesti filmimaailmaga seotud inimesi, kelle tegevus on kantud hoolivusest teiste filmitegijate ja valdkonna enda vastu. Auhinna pälvis muuhulgas ka ERR-i kultuuriajakirjanik Tõnu Karjatse.

Tartu Elektriteatri auhinna pälvisid (koos Elektriteatri kommentaaridega):

Filmiprodutsent Erik Norkroos

Erik on aidanud ekraanile jõuda paljudel filmidel ennastsalgava hoolivusega filmitegijate vastu. Südamlik suhtumine filmitegijatesse peegeldub vastu ka tema produtseeritud filmidest.

Rain Rannu ja Tõnu Hiielaid

Eesti uue energia ja ägeda asja ajamise eest esimese erakapitalil põhineva filmiinvesteeringute fondi Tallifornia Film Fundi näol. Tallifornia toetusel on juba jõudnud valmida mitu filmi, mis on saanud nii publiku kui kriitikute heakskiidu.

Filmitehnik Jevgeni Jõks

Ilma temata jääksid pooled Eesti kinod, levitajad ja filmitegijad hätta.

Katrin Tegova ja Dagmar Reinolt

Nad on meediasuhtluse arendanud sellisele tasemele, et tundub, nagu oleks nende kanda pea kõikide eesti filmide turundus.

Reet Sokmann ja Hagi Šein

Elektroonilise Eesti Filmi Andmebaasi loomise ja arendamise eest, mis on saanud kõigile eesti filmidega tegelevatele inimestele ülioluliseks infovaramuks.

Tõnu Karjatse

Armastatud ja alakasutatud filmikajastaja. Tõnu töö filmiajakirjanikuna on meeldivalt lugeja-, kuulaja- ja vaatajasõbralik ning tema juhitud vestlused alati filmitegijaid ja publikut austusega kohtlevad.

Taavi Arus

Tema jäädvustused Eesti subkultuuride ilmingutest kogu oma kirevas mitmepalgelisuses (olgu siis tegemist käsitööõllede tegijate, kogenud punkarite või algajate hiphopparitega) näitavad isepäiselt tegutsemise võimalikkust ja vajalikkust igal ajal.

Sergei Kibus ja Pärtel Tall

Sisu ja vormi briljantse ühendamise eest plastiliinianimatsioonis "Teofrastus". Headuse ja kaastunde sõnumit kandev südamlik lugu on teostatud detailiküllaselt ja sellise tundlikkusega, et lühifilmi leidis õige mitmel seansil üles ka Elektriteatri publik. Lisaks jäädvustab "Teofrastus" filmilukku Peedu raudteejaama, mis on tore panus Eesti filmigeograafiasse.

Liis Nimik

Julge ja sügava haarde eest filmitegemise juures. Dokumentalistist ja mängufilmide montaažirežissöörist Liisist on tänaseks saanud filmiprodutsent, kelle kõik tegemised on kantud julgest ja otsivast vaimust, mis suudab originaalsel ja tundeergal moel ühendada lokaalse ja globaalse.

Jaan Tootsen

Tänuks mõtestatud elu jäädvustamise eest sisutihedates filmides, mida armastab palavalt ka publik.

Eesti film 110. sünnipäeva tähistati peoõhtul 6. mail Tartu Elektriteatris.