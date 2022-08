Vabaduse galeriis avatakse Tiina Tammetalu maalide ja joonistuste näitus

Tiina Tammetalu on maalikunstnik, kes on tegutsenud juba mitu aastakümmet. Kunstnik ise on rääkinud oma varasematest maalidest kui laotustest - need on olnud maastikupinnad vaatega ülalt alla. Tema sõnul on see vaade kui Eesti maastiku Jumala silm.

"Nüüd on käes hetk, mil olen maalijana oma perspektiivi ja vaatepunkti muutnud," tutvustas kunstnik uut näitust Vabaduse galeriis. "Minu kui vaatleja pilgu suund on muutunud, sellega koos on muutunud kõik: nii vaade, motiiv kui ka värvid. Selle muutuse tõttu olen kujutajana vahetanud ka oma töövahendit - maalikeelt. Uus vaatenurk loob uue keele, uue meeleolu ja pildid räägivad täiesti uusi lugusid."

Vabaduse galeriis tuleb esitamisele Tammetalu värsked suureformaadilised maalid ja joonistused, mis on peamiselt tänavu valminud.

Tiina Tammetalu on Eesti Kunstnike Liidu liige, lõpetanud ERKI maalikunstnikuna 1989. aastal ning õppinud hiljem Eesti Kunstiakadeemias interdistsiplinaarset kunsti. Viimase seitsme kuu jooksul on Tammetalu osalenud teostega mitmetel professionaalsetel valiknäitustel ning lisaks on ta kureerinud ja korraldanud ise kaks Eesti Maalijate Liidu kuraatorinäitust "Hortus Botanicus". Viimane versioon neist projektidest praegugi üleval galeriis Draakoni Kõht. Loometöö ja näitusetegevuse kõrvalt annab Tammetalu juba paar aastakümmet maaliõpetust Eesti Kunstiakadeemias.

Näituse avamine Vabaduse galeriis toimub 9. augustil kell 18.