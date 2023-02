Mari Aakre avas Vabaduse galeriis isikunäituse "Joonistuse pidu"

Mari Aakre portfooliosse kuuluvad nii moekollektsioonid, maalitud ja trükitud kangad, akvarellmaalid kui ka moeillustratsioonid. "Joonistuse peol" kohtab aga vabakäejoonistusi, mida iselomustavad eelkõige erksad toonid, dünaamilised poosid ja stiilsed siluetid.

"Need viimaste aasate jonistused on minu meeleoluväljendused," lausus Aakre. "Aeg läks keeruliseks ja see aitas stabiilne olla."

Näitus on omaette haruldus ka seetõttu, et moemaailmas vabakäejoonistusi enam tihti ei näe. "Tegelikult on ajad muutunud, nüüd on kõik disainerid või sitilistid. See on elu praktiline pool ja see on jäänud peale," rääkis Aakre. "On küll välisajakirju, kuhu töid tehakse, aga Eestis ei ole võimalusi moejoonistusi kuskil avaldada."

Lisaks viimastel aastatel valminud töödele on galeriis üleval ka Aakre 1970-ndatel valminud joonistused legendaarsesse moeajakirja Siluett. Kuigi moemaja ja ajakirja tänaseks enam pole, on Aakre sõnul eesti moemaastik siiski põnev ja kirju. "Praegu on väga palju individuaaltegijaid ja disainereid. Minu meelest on praegu väga tore, et nii paljud teevad ja igaüks neist teeb oma käekirjaga. Inimestel on valida, mis nende hinge ja ihuga sobitub."