Galerii: Vabaduse galeriis avati Aira ja Mati Rautso ühisnäitus

Aira ja Mati Rautso elavad ja tegutsevad Jõhvis ning mõlemad on rohkem kui neli aastakümmet olnud seotud Jõhvi kunstikooliga: Mati on kunstikooli juhataja ja Aira õpetajana.

Aira ja Mati Rautsol on varemgi ühisnäitusi olnud ning igal aastal saab nende uusi töid vaadata Jõhvi kunstikooli galeriis. Praegune näitus on Aira ja Mati Rautsol esimene koosesinemine. Vabaduse galeriis ning väljapanekul puudub ühine pealkiri: Mati Rautso on enda osa pealkirjastanud tinglikult miniatuuridena, Aira Rautso klaaskuulimänguna.

Näituse kaassõnades ei osuta Mati Rautso mitte ainult oma viimaste tööde väiksele formaadile, vaid ka intiimsusele. Mati Rautso viimased tööd on miniatuurid, mis on tihedalt läbi töötatud ning kunstnik väljendab neis tunnet, mis tabas demokraatlikult mõtestatud maailma päeval, mil algas Ukraina sõda.

Aira Rautso "Klaaskuulimäng" (2019–2022) on värviline maaliseeria, kus maalitud pinda tasakaalustavad kollaažid. "Klaaskuulid veerevad, põrkuvad, hüppavad õhku, peatuvad värvilistel pindadel. Tahaksin sirutada käe ja püüda mõned kinni, et need üle pildi serva maha ei kukuks, " sõnas Aira Rautso.

Näitus on avatud 20. juulini.