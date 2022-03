Pildid: Marta Vaarik avas Vabaduse galeriis näituse "Hoia mind kaisus"

Möödunud nädalavahetusel avatas Marta Vaarik Vabaduse galeriis näituse "Hoia mind kaisus", kus on uurimise all laste vaimne tervis.

Marta Vaarik ei ole oma näituse ehitanud üles pelgalt sootsiumit puudutavatele faktidele ja suurtele probleemidele, vaid selles on esindatud kunstniku enda kogemus väikese poisi emana ning kokkupuude Kõpu, Tapa ja Kaagvere kinniste lasteasutuste nn keeruliste teismelistega.

Näituse "Hoia mind kaisus" enamik teoseid – maalid, kollaažid ja neoontorudest installatsioonid on valminud koostöös nn keeruliste lastega. "Nende kogemused on ekstreemsed, aga nad on tavalised toredad lapsed. Igal lapsel on heaoluks vaja kasvõi üht inimest, kes teda kuulab ja keda ta saab usaldada," seisab näituse kaastekstis.

"Hoia mind kaisus" on Vabaduse galeriis avatud kuni 23. märtsini 2022.