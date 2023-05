Marta Vaariku näitus "Hoia mind kaisus" jõudis uuenenud kujul Pärnusse

Marta Vaariku näitus "Hoia mind kaisus" on jõudnud Pärnu Linnagaleriisse. Aasta jooksul on lisandunud uusi töid ning külalistena löövad kaasa Silvia Sosaar ja Marko Mäetamm.

"Tallinnas, kui ma esimese näituse kaks aastat tagasi avasin, oli ainult kaks maali. Siin on juba kuus maali, paar installatsiooni," tõi Vaarik välja.

"Siin on kaks lisakunstnikku, Silvia Sosaar ja Marko Mäetamm, kelle ma kutsusin oma teostega osalema, sest mulle tundus, et need asjad lähevad naelapea pihta selle teemaga. Lihtsalt see galerii on palju suurem ja nii palju vägevam siin, et seda ruumi ära täita, tuli veel tööd teha," selgitas ta.

Mõtted, mis Marta Vaarik selle näitusega seoses on juba varem välja öelnud, pole muutunud – me peame märkama appikarjet, märkama keerulise käitumisega last, võib-olla pole tal mitte kedagi, kes temasse usuks.

"On tõestatud, et on selline asi nagu Pygmalioni efekt; et kas või üks inimene lapse elus, kes usub tema paremasse tulevikku, võib muuta tema tulevikku. Ehk siis meil kõikidel on vaja ainult üht inimest, kes usuks, et meil läheks paremini," rääkis Vaarik.

Näitus jääb avatuks 17. juunini.