Galerii: Ivari Ilja inaugureeriti Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektoriks

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimaja suures saalis toimunud tseremoonial andis rektorile ametiraha üle president Alar Karis.

Professor Ivari Ilja valiti EMTA rektoriks 4. mail, tema teine ametiaeg algas 1. septembril ning kestab viis aastat.

Ivari Ilja lõpetas Tallinna Muusikakeskkooli 1977. aastal Eve Paju ning Laine Metsa klaveriklassis. Ajavahemikus 1977–1981 õppis ta Tallinna Riiklikus Konservatooriumis Laine Metsa juures. 1984. aastal lõpetas Moskva Tšaikovski nimelise riikliku konservatooriumi professor Vera Gornostajeva ning 1986. aastal samas assistentuur-stažuuri professor Sergei Dorenski klaveriklassis.

1986. aastal asus ta klaveriõppejõuna tööle Tallinna Riiklikusse Konservatooriumisse. Aastatel 2000–2015 oli ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveriosakonna juhataja.

Ivari Ilja on Rahvusooper Estonia nõukogu esimees, Eesti Muusikanõukogu president. Mitmete tunnustuste ja preemiate seas on Ivari lljale omistatud Valgetähe IV klassi teenetemärk, ta on Eesti Klaveriõpetajate Ühingu auliige ning pälvinud kultuuripreemia kontserttegevuse eest.