Eestis esineb house-muusika produtsent Axel Boman

Stockholmist pärit produtsent pälvis laiemat tähelepanu 2010. aastal ilmunud lühialbumiga "Holy Love", eriti aga just looga "Purple Drank". Esialgu tegi ta koostööd DJ Koze plaadifirmaga Pampa Records, kuid pärast osalemist Red Bull Music Academys lõi ta oma plaadifirma Studio Barnhus, mille alt on avaldatud Bella Boo, Baba Stiltzi ja Off The Medsi loomingut.

Tänavu aprillis ilmus tal duubelalbum "LUZ" / "Quest For Fire", mis on tema esimene sooloalbum alates 2013. aasta albumist "Family Vacation". Vahepealsel ajal on ta aga avaldanud kümneid singleid ja remix'e plaadifirmade Mule Musiq, Pampa Records, Kompakt ja Correspondant alt. Lisaks veab ta koos John Talabotiga projekti Talabomen.

Lisaks Axel Bomanile on reedel puldis Rootsi duo Moontalk ja Eesti DJ ja produtsent Dave Storm.