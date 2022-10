Biit Me avab Tartus poe

"Mõned aastad tagasi, kui Tartus alustati vinüülplaatide tootmisega, räägiti Tartust kui vinüülplaatide mekast. Tartus on väga tugev kasutatud plaatide kontsentratsioon, aga laia haardega uue muusika selektsiooni pole seni olnud," selgitas ERR-ile Biit Me omanik Madis Nestor.

Ta lisas, et kuigi nad on Tartus aeg-ajalt oma valikut käinud näitamas erinevatel pop-up üritustel küll Aparaaditehases ja Genialistide klubis, siis päris oma poepinnast nad veel unistada ei osanud.

"Ajasime Tartus mõnda aega ka täielikku underground-äri – plaaditellijate saatmiskulude kokkuhoiuks saatsime tellimused mõne hea abilise kätte, kes need omakorda laiali jaotas."

Aasta-aastalt on aga tellimused lõuna suunas pigem kasvanud ja abiliste koormuse vähendamiseks tundus õige hetk plaadid püsivamalt Tartu tuua, selgitas Nestor.

"Loomulikult on võimalik lisaks Tartus poes olevatele plaatidele tellida kõike kohale, mis Tallinnas poes, sest sealne valik ja poe ruumala oluliselt suurem. Igatahes meid on Tartus poe ehitamise käigud väga inspireerinud ja see on mega linn ning loodame vastata samaga."

Biit Me avas plaadipoe Tallinnas 11 aastat tagasi, tänavu suve alguses kolis pood oma senisest asukohast Viru tänavalt Kalamajja Vabriku tänavale. 2019. aastal avas uksed ka Biit Me pood Riias, kuid oli sunnitud COVID-i ja sellega seotud rangete regulatsioonide mõju järel uksed siiski sulgema.